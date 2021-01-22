يحل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضيفا ثقيلا مساء اليوم الجمعة أمام مضيفه سموحة ضمن إطار منافسات النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة بيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة بيراميدز ضد سموحة بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم الجمعة.





وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" لقاء بيراميدز ضد سموحة مساء اليوم الجمعة، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بشكل حصري.





ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لتحقيق الفوز من أجل مواصلة التقدم في ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد سلسلة النتائج السيئة في مطلع البطولة التي حققها السماوي.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، حيث حقق السماوي 3 فوز و3 تعادل بالإضافة إلى هزيمة واحدة.



