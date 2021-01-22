مولود جديد يهدد انتقال نجم برشلونة إلى الدوري الإيطالي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن سبب خارج كرة القدم، قد يقود جونيور فيربو للاستمرار في صفوف فريق برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.





وربطت العديد من التقارير رحيل فيربو عن البارسا خلال سوق الإنتقالات الشتوية الجارية، برغبته في المشاركة بشكل أساسي داخل الملعب، في ظل ابتعاده عن حسابات مدربه رونالد كومان".





ووفقاً لما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميلان أحد أبرز المهتمين بضم فيربو، حيث يستعد الروسونيري لتقديم عرض من أجل استعارته من برشلونة مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو".





وأصافت:" هناك عاملًا قد يمنع فيربو من الرحيل عن البارسا على الأقل حتى نهاية الموسم، وهو أنه استقبل مولودًا جديدًا في منتصف ديسمبر الماضي، ومن الصعب أن يتركه بعد شهر واحد من ولادته".





ويذكر أن لا يمكن منع رحيل فيربو عن صفوف الفريق الكاتالوني برشلونة خلال يناير الجاري، إذا بدا ميلان مصممًا على التعاقد معه.



