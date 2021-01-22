جامعة الأميرة نورة تنفذ برامج متنوعة علمية وتقنية

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي

نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من خلال كلياتها عدداً من الدورات والبرامج الهادفة إلى إثراء المعرفة علمياً وتقنياً، انطلاقاً من التوجهات الإستراتيجية لها التي تؤكد إسهام الجامعة في توفير مخرجات تنافسية، للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة.

 

وعقدت كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة حزمة من ورش العمل والمحاضرات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، بداية باللقاء التعريفي للطالبات المستجدات في أسبوع "منارة نورة" للتعريف بالخدمات الطلابية والمجتمعية المقدمة من الجامعة والكلية، بحضور عميدة الكلية ووكيلاتها ورئيسات الأقسام، وبمشاركة وحدة الإرشاد النفسي والاجتماعي للتعريف بخدمات الوحدة للطالبات المستجدات.

 

كما أسهمت الكلية من خلال وكالة الجودة والتطوير والمركز البحثي في تنظيم عدد من المحاضرات التقنية والبحثية، كما شاركت وحدة الخدمة المجتمعية بعدد من الدورات داخل وخارج الجامعة، هادفة إلى رفع الوعي بالتقنية الحديثة، منها سلسلة من الدورات الرقمية الافتراضية ضمن التعاون بين كلية علوم الحاسب والمعلومات ومركز تعليم غرب الرياض ضمن مبادرة (Compu Tec)، كما شاركت بسلسلة من المحاضرات الرقمية ضمن التعاون مع مبادرة العطاء الرقمي المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

 

بدوره أقام قسم علوم الحاسبات بكلية علوم الحاسب والمعلومات، دورة تدريبية حول كيفية إنشاء موقع ويب خاص لطالبات كلية العلوم، وورشة عمل بعنوان "إعداد وتنفيذ الاختبارات باستخدام مايكروسوفت تيمز ومايكروسوفت فورمز".

 

من جهتها نظمت كلية الهندسة دورة "Linux Essential" بالتعاون مع أكاديمية سيسكو بمشاركة (32) طالبة ومجموعة من أعضاء الهيئة التعليمية، كما نفذت دورة منظمة من IEOM-CEN بمشاركة (18) طالبة.

 

يُشار إلى أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تسعى إلى إكساب منسوباتها المهارات اللازمة لوظائف المستقبل المتغيّرة بمؤثرات تقنية، واقتصادية، وثقافية، واجتماعية،تمكنهن من المنافسة في سوق العمل.

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