مستوطنون يطردون عائلة فلسطينية من منزلها بالقوة جنوب الخليل

ء قام مستوطنون الليلة، بإرغام عائلة فلسطينية تحت تهديد السلاح على الخروج من منزلها في خربة توامين شرق قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.

والمنزل عبارة عن كهف يسكنه المواطن بركات مرّ وأفراد أسرته البالغ عددهم نحو 7 أفراد.

وذكر فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان عشرات المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال، هاجموا كهف المواطن بركات مرّ، وقاموا بطرده منه تحت تهديد السلاح، ولا زالوا داخل الكهف بحماية من جنود الاحتلال.