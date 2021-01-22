أليجري وساري مرشحان لقيادة روما

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه تم ترشيح 6 أسماء من أجل خلافة باولو فونسيكا لقيادة روما الإيطالي في الفترة المقبلة.





ونوه موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن روما ودع كأس إيطاليا بالهزيمة على يد سيبيزيا بأربعة أهداف مقابل هدفين عقب أيام قليلة من خسارة ديربي العاصمة أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة.





وألمح الموقع الإيطالي أن تلك النتائج السلبية تسببت في اهتزاز الثقة بالمدير الفني الإيطالي باولو فونسيكا وأن إدارة النادي الإيطالي تفكر في التعاقد مع بديل له.





وأكد الموقع الإيطالي أنه هناك 6 مدربين على قائمة المرشحين لقيادة ذئاب العاصمة الإيطالية على رأسهم ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس وميلان.





وأوضح الموقع الإيطالي أنه بالإضافة إلى أليجري فهناك أيضًا ماوريسيو ساري المدير الفني السابق ليوفنتوس والذي رحل عن تدريب السيدة العجوز في الصيف الماضي عل الرغم من تحقيق لقب الدوري الإيطالي.





وأفاد الموقع الإيطالي بأنه هناك 4 أسماء أخرى مرشحة لقيادة روما على رأسهم والتر ماتزاري وليوناردو جارديم ولوسيانو سباليتي الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة في روما.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن المرشح الأخير لقيادة نادي ذئاب العاصمة هو دانييلي دي روسي أسطورة روما الذي يمكن أن يكون حلًا مؤقتًا.



