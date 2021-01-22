أحمد السيد: الدوري الألماني ضعيف والأهلي يستطيع تخطي بايرن ميونيخ في المونديال

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:15 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الدوري الألماني ضعيف، مشيرا إلى أنه يوجد به عددا من الفرق القوية فقط وباقي الأندية دون المستوى. 

وأشار أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن الدحيل القطري، سيشكل صعوبة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، موضحا أن الأهلي قادر على تخطي عقبة بايرن ميونيخ الألماني.

وواصل، "الأهلي فريق كبير وبيلاعب بطل أوروبا وبطل الدوري الألماني ولكن الأهلي قادر على الفوز ولكن لو خسر مفيش مشكلة لأن بايرن فريق كبير".

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