أحمد السيد تعليقا على تفويت النحاس مباراة الأحمر: "محدش بيحب الأهلي أكثر من نفسه"





علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على ماتردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن قيام عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بتفويت المباراة التي جمعته بالنادي الأهلي لصالح الأخير.





وحقق الأهلي الفوز بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الخميس أمام نظيره المقاولون العرب.





وأكد أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه لن تجد شخص يحب الأهلي أكثر من نفسه، وهذا مصدر رزقه، وبالتالي يريد أن يفوز بالمباراة للحفاظ على مكانته.





وواصل، "لو النحاس متفق مع اللاعبين، من الممكن أن يختلف مع لاعب، ويقوم بفضحه".





واختتم، "في حال أراد النحاس أن يقوم بتفويت المباراة، فلماذا تقدم بهدفين وبعدها ذلك ترك المباراة، فهو كان من الممكن أن يقول للاعب من فريقه في بداية المباراة أن يقوم بعمل ضربة جزاء للأهلي مثلا، فلماذا يفوز في البداية بهدفين ويصعب الأمور، لذلك كل ما يقال من وحي الخيال".



