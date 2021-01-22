أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة مع وجود توازن بين الطلب والعرض، مع اتجاه الحكومة للتوسع في مشروع البتلو.


وترصد " الفجر " أسعار اللحوم اليوم كما يالي :

أسعار اللحوم اليوم 
تراوح سعر كيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٧٥ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن ما بين ١٠٠ إلى ١٨٠ جنيهًا وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين ٨٥ إلى ١٦٠جنيها.

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم  ما بين ٧٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٨٩ إلى ١٧٠ جنيهًا.

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