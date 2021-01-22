أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
تشهد أسعار الخضراوات حالة من الاستقرار فى الأسعار بالأسواق المصرية، ليستقر السعر في سوق العبور وباقى الأسواق اليوم الجمعة.


أسعار الخضراوات اليوم:

البصل 7.5 جنيهات
خيار 7 جنيهات
جزر 7 جنيهات
فلفل حامى 6 جنيهات
فلفل رومى 7 جنيهات
فلفل الوان  15 جنيهات
ليمون 20 جنيهات
بذنجان ابيض 5 جنيهات
بذنجان رومى 4 جنيهات
بذنجان عروس 5 جنيهات
كوسة 7 جنيهات 
فاصوليا خضراء 8 جنيهات
بسله خضراء 8 جنيهات
بطاطا 5 جنيهات
قلقاس  8 جنيهات
كرنب 10 جنيهات
قرنبيط 8 جنيهات
سبانخ 4 جنيهات
ثوم 10 جنيهات
ملوخية 10 جنيهات
كابوتشا 5 جنيهات

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