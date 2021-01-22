ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 410 ألف حالة

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
كشف إحصاء جديد لوكالة أنباء رويترز، أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، تقترب من 410 ألف حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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