الليلة.. ريهام عبد الغفور تظهر برفقة زوجها لأول مرة على الشاشة

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
تحل الفنانة ريهام عبد الغفور، وزوجها الذي يظهر لأول مرة، ضيفين اليوم الجمعة في برنامج إعلامي.

وقالت أنباء صحفية إن الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، نجحت في كسر طوق السرية المفروض على زوج النجمة ريهام عبد الغفور، حيث سيظهران معا للمرة الأولى غدا الجمعة في حلقة خاصة من برنامج "لايف من الدوبلكس".

يذكر أن ريهام عبد الغفور عرض لها مؤخرا حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وحققت نجاحا كبيرا. وتشارك ريهام عبد الغفور في رمضان 2021 في مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وأحمد خالد صالح ومحمود البزاوي وسامي مغاوري.

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