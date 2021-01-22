ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 22/يناير/2021 - 04:40 ص
علي ماهر حلمي
تعرض نادي ليفربول لهزيمة على ملعبه أمام نظيره نادي بيرنلي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:
المركز الأول: مانشستر يونايتد - 40 نقطة.
المركز الثاني: ليستر سيتي - 38 نقطة.
المركز الثالث: مانشستر سيتي - 38 نقطة.
المركز الرابع: ليفربول - 34 نقطة.
المركز الخامس: توتنهام هوتسبير - 33 نقطة.
المركز السادس: ايفرتون - 32 نقطة.
المركز السابع: ويست هام يونايتد - 32 نقطة.
المركز الثامن: تشيلسي - 29 نقطة.
المركز التاسع: ساوثهامبتون - 29 نقطة.
المركز العاشر: أرسنال - 27 نقطة
المركز الحادي عشر: أستون فيلا - 23 نقطة.
المركز الثاني عشر: ليدز يونايتد - 23 نقطة.
المركز الثالث عشر: كريستال بالاس - 23 نقطة.
المركز الرابع عشر: ولفرهامبتون - 22 نقطة.
المركز الخامس عشر: نيوكاسل يونايتد - 19 نقطة.
المركز السادس عشر: بيرنلي - 19 نقطة.
المركز السابع عشر: برايتون ألبيون - 17 نقطة.
المركز الثامن عشر: فولهام - 12 نقطة.
المركز التاسع عشر: ويست بروميتش ألبيون - 11 نقطة.
المركز العشرين: شيفيلد يونايتد - 5 نقاط.