ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز





تعرض نادي ليفربول لهزيمة على ملعبه أمام نظيره نادي بيرنلي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:





المركز الأول: مانشستر يونايتد - 40 نقطة.





المركز الثاني: ليستر سيتي - 38 نقطة.





المركز الثالث: مانشستر سيتي - 38 نقطة.





المركز الرابع: ليفربول - 34 نقطة.





المركز الخامس: توتنهام هوتسبير - 33 نقطة.





المركز السادس: ايفرتون - 32 نقطة.





المركز السابع: ويست هام يونايتد - 32 نقطة.





المركز الثامن: تشيلسي - 29 نقطة.





المركز التاسع: ساوثهامبتون - 29 نقطة.





المركز العاشر: أرسنال - 27 نقطة





المركز الحادي عشر: أستون فيلا - 23 نقطة.





المركز الثاني عشر: ليدز يونايتد - 23 نقطة.





المركز الثالث عشر: كريستال بالاس - 23 نقطة.





المركز الرابع عشر: ولفرهامبتون - 22 نقطة.





المركز الخامس عشر: نيوكاسل يونايتد - 19 نقطة.





المركز السادس عشر: بيرنلي - 19 نقطة.





المركز السابع عشر: برايتون ألبيون - 17 نقطة.





المركز الثامن عشر: فولهام - 12 نقطة.





المركز التاسع عشر: ويست بروميتش ألبيون - 11 نقطة.



