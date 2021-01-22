ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:40 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

تعرض نادي ليفربول لهزيمة على ملعبه أمام نظيره نادي بيرنلي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

المركز الأول: مانشستر يونايتد - 40 نقطة.

المركز الثاني: ليستر سيتي - 38 نقطة.

المركز الثالث: مانشستر سيتي - 38 نقطة.

المركز الرابع: ليفربول - 34 نقطة.

المركز الخامس: توتنهام هوتسبير - 33 نقطة.

المركز السادس: ايفرتون - 32 نقطة.

المركز السابع: ويست هام يونايتد - 32 نقطة.

المركز الثامن: تشيلسي - 29 نقطة.

المركز التاسع: ساوثهامبتون - 29 نقطة.

المركز العاشر: أرسنال - 27 نقطة

المركز الحادي عشر: أستون فيلا - 23 نقطة.

المركز الثاني عشر: ليدز يونايتد - 23 نقطة.

المركز الثالث عشر: كريستال بالاس - 23 نقطة.

المركز الرابع عشر: ولفرهامبتون - 22 نقطة.

المركز الخامس عشر: نيوكاسل يونايتد - 19 نقطة.

المركز السادس عشر: بيرنلي - 19 نقطة.

المركز السابع عشر: برايتون ألبيون - 17 نقطة.

المركز الثامن عشر: فولهام - 12 نقطة.

المركز التاسع عشر: ويست بروميتش ألبيون - 11 نقطة.

المركز العشرين: شيفيلد يونايتد - 5 نقاط.

أخبار تهمك

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

"جريمة".. تامر أمين يقدم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

الأمل يعود إلى برشلونة من أجل ضم نجم الكالتشيو

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

نجم مانشستر سيتي على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

11:00 م

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

10:00 م

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

11:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»