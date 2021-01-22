وكيل اتشمبونج يتحدث عن أزمته مع نادي الزمالك: "لم يتواصل معنا أحد"

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



تحدث روي محامي المهاجم الغاني بنجامين اتشمبونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، والداخلية الحالي عن كواليس العقوبة المالية التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا على القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال روي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، "لدينا استعداد للتفاوض مع نادي الزمالك في الوقت الحالي، على تقليص العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا بشكل رسمي، وحسم الأمر بشكل نهائي".

وأضاف، " لم يتواصل معي أي مسئول من نادي الزمالك من  أجل حل أزمة بنجامين، وبالتالي فإن الأزمة سارية بشكل طبيعي لحين حسم الأمور معنا".

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