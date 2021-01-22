البرازيل تسجل 59 ألف حالة إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات يوم الأربعاء، وذلك كما أفادت "روسيا اليوم".





الجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية صنفت يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



