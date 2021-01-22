بهاء سلطان يسجل أول أغنية بعد صلحه على "نصر محروس"

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر


انتهى الفنان  بهاء سلطان، مؤخرًا من تسجيل أول أغنية له بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والملايين من معجبيه ومحبيه.


وقال في تصريحات صحفية، إن الأغنية من بين 4 أغنيات متبقية من ألبومه الأخير "سيجارة"، وذلك تنفيذا لحكم قضائي لصالح شركة "فري ميوزيك" التي يملكها المنتج الفني، نصر محروس.


وأشار بهاء سلطان  إلى أن الأغنية التي انتهى من تسجيلها تحمل اسم "أنا الغلطان".


وأوضح أنه يتبقى له 3 أغنيات أخرى من المفترض استكمالها الأسبوع المقبل، هي "رامي الحمول"، و"ده حب ولا"، و"ليالي طويلة".


وكان المنتج نصر محروس قد فاجأ متابعيه على موقع "تويتر" بنشره صورا وهو بصحبة الفنان بهاء سلطان، وأعلن معها أنه عاد مرة أخرى لشركة "فري ميوزيك"، كما وصفه بأنه "ابن الشركة".


وغرد محروس مع صوره مع بهاء سلطان: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك".

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