ميرهان حسين عن وصفها بـ"كيم كارداشيان الغلابة": "فخورة إني شبهها.. بس أنا طبيعي"

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر

علقت الفنانة ميرهان حسين، على  وصفها بـ"كيم كارداشيان الغلابة" التي أطلقه البعض عليها قائلة: "بيبسطني طبعًا".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أنا فخورة أني شبه كيم كارداشيان.. بس أنا طبيعي".

وظهرت ميريهان مؤخرًا بإطلالة أنيق في عقد قران الملحن نادر حمدي

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان.

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ميريهان حسين مسلسل النمر كيم كارداشيان الفجر الفني

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