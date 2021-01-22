الرداد ينشر صورة له بصحبة والدته بعد وفاتها

نشر الفنان حسن الرداد، صورة جديدة له رفقة والدته الراحلة، التي توفيت قبل أيام.





واكتفى الرداد، بالتعليق على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" بـ "توأمي".





وتوجه متابعوا الرداد جمهوره بالدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.





وأعلن حسن الرداد في وقت سابق وفاة والدته فادية الرداد، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة قال فيها: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".