مدرب سبورتنج لشبونة: شيكابالا فشل في الدوري البرتغالي













تحدث ليونيل بونيتش المدير الفني السابق لنادي سبورتنج لشبونه البرتغالي ونادي الاتحاد السكندري، عن تجربة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك الحالي مع نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي خلال الفترة الماضية.





وقال بونيتش فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، "محمود عبدالرازق شيكابالا من نوعية اللاعبين الذين يمتلكون مهارات كبيرة للغاية، وكنت على علم بإمكانيات اللاعب خلال فترة تواجدي معه في النادي".



