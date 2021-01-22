"القصة واللي كان" لحمزة نمرة تسجل مليون مشاهدة في وقت قياسي

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر

تصدرت أغنية حمزة نمرة، الجديدة "القصة واللي كان" موقع الفيديوهات الشهير بيوتيوب. وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

وحققت الأغنية أكثر من مليون وثلثمائة ألف مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحها.

أغنية"القصة واللي كان" من كلمات محمد شافعي، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.


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