فرنسا تفرض فحص كورونا على كل الأوروبيين القادمين إليها

أعلنت الرئاسة الفرنسية، فرض فحص فيروس كورونا على كل الأوروبيين القادمين إليها.





ونقلت قناة "العربية"، الإخبارية، عن قصر الإليزية، أن فحص كورونا سيكون إلزاميا على الأوروبيين القادمين إلى فرنسا بدءا من الأحد.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



