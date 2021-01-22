فرنسا تفرض فحص كورونا على كل الأوروبيين القادمين إليها

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت الرئاسة الفرنسية، فرض فحص فيروس كورونا على كل الأوروبيين القادمين إليها.

ونقلت قناة "العربية"، الإخبارية، عن قصر الإليزية، أن فحص كورونا سيكون إلزاميا على الأوروبيين القادمين إلى فرنسا بدءا من الأحد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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