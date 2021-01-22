ياسمين صبري تتصدر تويتر بعد احتفال أبو هشيمة بعيد ميلادها

تصدر هاشتاج ياسمين صبري، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك في عيد ميلادها

وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر مع الهاشتاج الذي تصدر الموقع. وكتب أحد رواد تويتر: "أبارك للملكة المصرية ياسمين صبري بعيد ميلادها".





يذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، احتفل بعيد ميلادل زوجته الفنانة ياسمين صبري الـ33، حيث نشرت صورًا من الاحتفال عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهور النجمة ياسمين صبري وقاموا بتهنئتها بعيد ميلادها.







