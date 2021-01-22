نجم مانشستر سيتي على أعتاب برشلونة

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يستعد للإعلان عن تعاقده مع أحد الصفقات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بناءً على اتفاق تم بين الإدارة المؤقتة للنادي الكتالوني والثلاثي المرشح لرئاسة البرسا.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن الصفقة تتعلق بالأسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث لن ينتقل جارسيا إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وسيؤجل انضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تلك الصفقة المجانية في الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد جارسيا ينتهي مع المان سيتي عقب نهاية الموسم الحالي لذلك يحق له التوقيع لأي نادي في الأشهر الستة الأخيرة من عقده على أن ينضم إليه بداية من الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه كان من المتوقع أن ينضم جارسيا إلى برشلونة في الشهر الحالي بناء على طلب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا لكن يبدو أن الأزمة المالية ما زالت تلقي بظلالها على النادي الكتالوني.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة اجتمع بالمرشحين الثلاثة للرئاسة لابورتا وفونت وفريكسا في الأيام الماضية بمشاركة رونالد كومان في الاجتماع أيضًا.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه أثناء الاجتماع طلب كومان التعاقد مع جارسيا في يناير الحالي إلا أن المرشحين أخبروه بصعوبة إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتم الاتفاق على حسمها في الصيف المقبل.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه هناك أنباء ترددت في الساعات القليلة الماضية عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع جارسيا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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