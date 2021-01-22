حقيقة موقف رامي عياش من زواج القاصرات

كشف الفنان اللبناني رامي عياش، حقيقة موقفه من زواج القاصرات بعد أن أثارت تصريحاته التى رفض فيها قانون تجريم زواج القاصرات، جدلا واسعا.





وقال عياش: "في سياق الحلقة الأخيرة التي كنت فيها ضيفاً في برنامج جعفر توك أُثير الجدل حول عدد من المواضيع تبعها حملة من الردود والردود المضادة، أتمنى أن تُقرأ هذه السطور بمنطق وبقلوب بيضاء".





وأضاف: "بعد أن راجعت عددا من الأصدقاء والصديقات والناشطين والناشطات في مجال الطفولة وفي غيرها من الجمعيات الصديقة وقرأت تعليقاتهم التي اعتبرت ما قلته ينتقص من نضال طويل لتحقيق ظروف أفضل للزواج خاصة للنساء اللواتي يعانين من ظلم المجتمع حينًّا ومن ظلم بعض القوانين المجحفة أحيانًا، أعدت النظر فيما قلت وأعيد مقاربة هذا الموضوع الذى فُهمت فيه بشكل مجحف".