موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا في كأس العالم لكرة اليد 2021





يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيرة بيلاروسيا، اليوم الجمعة، علي ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الألماني.





ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.





وتذاع مباراة مصر ضد بيلاروسيا على الهواء مباشرة عبر قناة 1 ON Time Sports.



