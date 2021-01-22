موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

يفتح استاد "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس أبوابه مساء اليوم الجمعة، لاستضافة المواجهة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان وضيفه مونبليه، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.





يدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم ضد مونبليه، متربعًا على قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، متساويًا مع فريق ليل صاحب المركز الثاني، ويتفوق بفارق نقطتين عن أوليمبك ليون صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويتطلع الفريق الباريسي لحصد نقاط المباراة والانفراد بصدارة المسابقة.





بينما يحتل فريق مونبليه المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.





تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبليه في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، الموافق 22 يناير الجاري، على ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي.



