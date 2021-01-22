تقنية الـ var قد تختفي من الدوري المصري.. طالع التفاصيل

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن تطبيق تقنية الـ var في الدوري المصري، تواجه صعوبة خلال الفترة المقبلة، حيث أن الاتحاد المصري لكرة القدم، يعاني من أزمة كبيرة في هذا الشأن.

وأشار عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار، إلى أن الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، هددت اتحاد الكرة، بسحب كل الأجهزة بداية من أول فبراير المقبل وذلك حال عدم الحصول على مستحقاتهم.

وواصل، "من المنتظر أن يتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة بين اتحاد الكرة المصري، والشركة المسئولة عن تقنية الفيديو، من أجل حل كافة الأمور المالية وسداد المستحقات المالية المتأخرة".

وأوضح أن الشركة ترغب في الحصول على مستحقاتها من أجل تغطية باقي النفقات في الفترة المقبلة.

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