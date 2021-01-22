تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


تقام اليوم الجمعة مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي فريق بيراميدز مع سموحة، فيما يواجه طلائع الجيش فريق الإنتاج الحربي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد سموحة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما يحتل سموحة بقيادة المدرب أحمد سامي المركز  العاشر برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتلعب مباراة طلائع الجيش ضد الإنتاج الحربي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويقبع فريق طلائع الجيش في المركز الأخير بترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط ويسعي لتحقيق الفوز من أجل الخروج من عنق الزجاجة.

فيما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر أربعة مباريات.

وتنقل تلك المباريات على قناتي أون تايم سبورت الأولي والثانية عبر التلفزيون المصري.

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