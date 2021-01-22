خبير لوائح يعلق على تخفيف عقوبة الشناوي: الحارس يستحق الإيقاف 4 مباريات













أكد نصر عزام، خبير اللوائح، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستحق عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات، وذلك على خلفية اشتباكه مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وكان اتحاد الكرة قد كشف عن تخفيف عقوبة محمد الشناوي، لمباراة واحدة بدلا من 4 مباريات.





وأشار نصر عزام في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن محمد الشناوي سلوكه مع الحكم، كان غير أخلاقي بعدما أمسك الحكم بيده.





وواصل، "لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، واضحة وتنص على أن أي لاعب يرتكب فعل غير أخلاقي تجاه الحكم يتم إيقافه 4 مباريات.



