إعلامي يطالب اتحاد الكرة بالتدخل لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بمعاقبة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالإيقاف لمدة 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، أمس الخميس.

وعلى ضوء ذلك، قام الإعلامي عمر ربيع ياسين، بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل التدخل لتخفيف عقوبة مصطفى محمد، لتكون مباراتين فقط بدل 4 لقاءات.

وتساءل عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "لماذا لم يتم احتساب مباراتي بطل تشاد بسبب إلغاءهم ضمن العقوبة الموقعة للاعب".

واختتم، "مصطفى محمد لاعب كبير وفي حال غيابه عن الزمالك في دور المجموعات سيتأثر نادي الزمالك بغيابه".

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