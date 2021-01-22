إعلامي يطالب اتحاد الكرة بالتدخل لتخفيف عقوبة مصطفى محمد









أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بمعاقبة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالإيقاف لمدة 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، أمس الخميس.





وعلى ضوء ذلك، قام الإعلامي عمر ربيع ياسين، بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل التدخل لتخفيف عقوبة مصطفى محمد، لتكون مباراتين فقط بدل 4 لقاءات.





وتساءل عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "لماذا لم يتم احتساب مباراتي بطل تشاد بسبب إلغاءهم ضمن العقوبة الموقعة للاعب".



