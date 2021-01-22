ياسمين عبد العزيز تداعب جمهورها بفيديو كوميدي برفقة إيمان السيد

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

داعبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومحبيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز برفقة إيمان السيد، فيما علقت قائلة: "اللي مالوش كبير.. رمضان ٢٠٢١".

ولاقى الفيديو الكثيرات من التعليقات بها أبرزها :" قمر من يومك ".

يشار أن ياسمين عبدالعزيز شاركت مؤخرًا في مسلسل "ونحب تاني ليه " وتم عرضه في دراما رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.


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ياسمين عبد العزيز مسلسل رمضان ايمان السيد

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