هكذا احتفلت نبيلة عبيد بعيد ميلادها في زمن "كورونا" (فيديو)

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تحرص الفنانة نبيلة عبيد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت نبيلة عبيد فيديو لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط عائلتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت على الفيديو قائلة: "احتفال صغير في البيت وسط عائلتي الصغيرة وضمن كافة الإجراءات الاحترازية والسنة الجاية إن شاء الله احتفل وسطكم كلكم حبايب قلبي.

والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .


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