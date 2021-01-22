يوسف الحسيني: خضني انتقاد إحالة "عبدالعليم داود" للتحقيق (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على انتقاد إحالة النائب محمد عبدالعليم داوود للتحقيق، على خليفة تصريحات مسيئة لحزب الأغلبية، قائلًا: "خضني صدور تصريحات من سياسيين كبار تدين قرار إحالة النائب للتحقيق ومنعه من حضور الجلسات، ووصف القرار بأنه مخالف للدستور".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن رئيس البرلمان ورئيس محكمة الدستورية العليا لا يمكن أن يخالف الدستور، معقبة:" قواعد اللغة ترفض هذا الامر، اللغة لو تنطق مش هتوافق على هذا الأمر".



