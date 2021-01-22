الثروة السمكية تحذر من أحد الأنواع: "محدش يشتريه"

حذر عاطف صلاح، مدير عام إدارة المصايد بهيئة الثروة السمكية، من تداول الأسماك السامة في أسواق بيع الأسماك بمصر، موضحا أن سمك القراض هو أخطر أنواع الأسماك السامة.





وأشار "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن أقل من 1 مللي جرام من سمكة القراض يتسبب في قتل الإنسان، موضحا أنها سمكة عظمية بها فك علوي وسفلي، لافتا إلى أن التعامل مع سمكة القراض يجب أن يكون بطريقة خاصة جدا نظرا لوجود السم في كل أجزائها.



