هنادي مهنا وأحمد خالد صالح ضيفا "صاحبة السعادة" الإثنين المقبل

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

يحل الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا ضيوف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" ، وذلك يوم الإثنين الساعة 11 مساءً.

ونشرت هنادي مهنا برمو الحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : انتظرونا مع صاحبة السعادة يوم الأثنين الساعة 11 مساء على dmc .

ومن المقرر أن يتحدث الثنائي عن بداية قصة حبهم وحياتهم الشخصية وأعمالهما المقبلة.

يشار إلى أن أحمد خالد صالح عرض له مؤخرا حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل "خيط حرير" الذي تشارك في بطولته النجمة مي عز الدين.

مسلسل خيط حرير يشارك به كوكبة كبيرة من النجوم من ضمنهم محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي؛ سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.

https://www.instagram.com/p/CKUjBixglaV/?igshid=1n0q7bovce42d

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