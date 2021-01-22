وزير قطاع الأعمال عن "الحديد والصلب": كنت هبقى مجرم لو سبتها" (فيديو)

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:43 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
أمنية فوزي
قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن 15.6 مليار جنيه خسائر شركة الحديد والصلب على مدى 20 عامًا، لافتًا إلى أن شركة الحديد والصلب كانت تنتج 1.5% من استهلاك السوق المصري.

وتابع "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، عن إغلاق الشركة: "أنا آسف والله ومش بإيدي، ولكن لو أنا كنت سيبت شركة الحديد والصلب يوم زيادة كمان كنت هبقى مجرم وبأجرم في حق الوطن".

واستكمل: "أنا مجتش علشان لقب وزير، ومش هشتغل تاني، أنا بنهي حياتي المهنية، أنا جيت عشان أحافظ على أموال البلد دي".

ووجه وزير قطاع الأعمال، رسالة إلى عمال شركة الحديد والصلب، قائلًا: "جاهزون لصرف تعويضات بعد التفاوض مع النقابة، وهذه أولوية ستحدث في ظرف شهرين أو ثلاثة".

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