ليفربول يسقط أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
وكالات
واصل ليفربول ابتعاده عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما خسر صفر - 1 أمام ضيفه بيرنلي يوم الخميس في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.

وتجمد رصيد ليفربول، الذي فشل في تحقيق أي انتصار في المسابقة منذ تغلبه 7 - صفر على مضيفه كريسال بالاس في 19 ديسمبر الماضي، عند 34 نقطة في المركز الرابع، بفارق ست نقاط خلف مانشستر يونايتد (المتصدر).


في المقابل، ارتفع رصيد بيرنلي، الذي ألحق الخسارة الثالثة بليفربول في المسابقة هذا الموسم، إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر، علما بأن هذا هو الانتصار الخامس للفريق مقابل أربعة تعادلات وتسع هزائم في المسابقة خلال الموسم الحالي.

فرض ليفربول سيطرته المطلقة على مجريات الأمور، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل، ليواصل صيامه التهديفي بالمسابقة في العام الجديد، في الوقت الذي خطف فيه بيرنلي النقاط الثلاث، عقب تسجيل آشلي بارنس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وبذلك، تلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي داخل معقله (آنفيلد) منذ 23 أبريل 2017 عندما خسر 1 - 2 أمام كريستال بالاس كما أخفق الفريق الأحمر، الذي توج باللقب في الموسم الماضي، في تحقيق أي انتصار في البطولة هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي.

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