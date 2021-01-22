هشام توفيق: إعادة "الحديد والصلب" للعمل في ظل ظروفها الحالية لا يقدم عليه إلا أرعن

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الحديد والصلب خسرت 15 مليار جنيه فضلا عن رأس مالها، وتحتاج إلى وضع 15 مليار جنيه إضافية لإصلاحها وفقا لما قاله أحد الاستشاريين، ولكن دون التأكد إذا كانت الشركة ستحقق مكسب أم لا، وإذا حققت سيكون بحد أقصى 10%.





وأشار "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن من يقدم على ضخ أموال في شركة بهذا الوضع "أرعن"، موضحا أنه شكل لجنة تضم عدة جهات لدراسة وضع الشركة.



