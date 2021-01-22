وزيرة الصناعة: التكامل بين مصر والسودان أمر ضروري (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة، إن التكامل بين مصر والسودان أمر ضروري، لافتة إلى أنها قامت زيارتها للخرطوم، وعقدت عدة اجتماعات مع وزراء الصناعة والنقل والمالية، وكانت حريصة في كل الاجتماعات على ما يمكن ان تقدمه مصر للسودان.





وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن مصر حريصة على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ومواجهة التحديات لسهولة وصول المنتجات المصرية في السودان، وكذلك المنتجان السودانية في مصر، مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين من شانه تحقيق التكامل بين البلدين.





ولفتت إلى أنها حرصت على تأهيل الكوادر السودانية في العديد من المجالات على رأسها نظام النافذة الموحد في الموانئ، وتدريب الفنيين في بعض الصناعات والقطاعات المتميزة في نصاعة الجلود والمنسوجات.



