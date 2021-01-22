رددت الشهادتين في آخر لحظة.. وفاة طالبة امتياز تمريض متأثرة بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
أعلن مصدر طبي بمستشفى بنها الجامعي، وفاة دينا أحمد فرج، طالبة امتياز بكلية التمريض بجامعة بنها، متأثرة بفيروس كورونا، حيث كانت حاملا في الشهر السادس. 

وأضاف المصدر، أن الطالبة وصلت والفيروس مسيطر على الرئة ونسبة الأكسجين 20%، وعند محاولة إنقاذها رددت الشهادتين ولقيت ربها. 

في سياق متصل نعت كلية التمريض الفقيدة وأكدت انها كانت من الطالبات المشهود لهن بالتفوق.

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