رددت الشهادتين في آخر لحظة.. وفاة طالبة امتياز تمريض متأثرة بكورونا

أعلن مصدر طبي بمستشفى بنها الجامعي، وفاة دينا أحمد فرج، طالبة امتياز بكلية التمريض بجامعة بنها، متأثرة بفيروس كورونا، حيث كانت حاملا في الشهر السادس.





وأضاف المصدر، أن الطالبة وصلت والفيروس مسيطر على الرئة ونسبة الأكسجين 20%، وعند محاولة إنقاذها رددت الشهادتين ولقيت ربها.



