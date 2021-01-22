سلبية المسحة الطبية لأكرم توفيق

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
 

أعلن الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر لعدم دقية المسحة التي أجراها اللاعب قبل مواجهة المقاولون العرب والتي على أثرها تم استبعاده من المباراة.

وقال الدكتور محمد شوقي في تصريحات خاصة :"المسحة الطبية لأكرم توفيق سلبية والحمد لله".

وأضاف :"تصريحات سامي قمصان المدرب بالجهاز الفني كان يقصد بإيجابية المسحة التي كانت قبل مباراة المقاولون العرب".

واختتم حديثه :"اللاعب أجرى مسحة طبية في الساعات القليلة الماضية وجاءت نتيجتها سلبية".

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