تعافي النجم ماجد المصري وابنته من "كورونا"

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر


أعلنت رانيا أبو النصر، عن تعافى زوجها الفنان ماجد المصري، وابنتهما داليدا من فيروس كورونا عبر ستورى حسابها على إنستجرام

وقالت: "الحمد لله.. ماجد وداليدا قاموا بالسلامة، ألف حمد وشكر ليك يارب، وربنا يشفى كل مريض".

وأضافت: "شكرًا لكل الناس الجدعة اللى سألوا عليا ومكنوش بيسبونى لحظة بتليفوناتهم ومساعدتهم ليا".

وماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، من جمهورها الدعاء لوالدتها وهي طليقة "المصري" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت قائله: "يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله".


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