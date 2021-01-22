بعد جلسة البرلمان.. وزير قطاع الأعمال: لم أغير رأيي في تصفية الحديد والصلب

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:02 ص
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هدى عبدالرازق
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن كل من يتحدث عن تصفية شركة الحديد والصلب يكون متأثرا بالناحية العاطفية، مشيرا إلى أنه لم يسمع كلمة واحدة مالية علمية اقتصادية عن التعامل مع وضع الشركة تجعله يتراجع عن رأيه بعد جلسته في البرلمان.

وأشار "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه شرح أمام البرلمان رؤية الوزارة في تطوير الشركات، منوها ليست كل الشركات قابلة للتطوير، حيث هناك دراسات تجرى لمعرفة هل يمكن اصلاح وضع الشركات والمصانع المتعثرة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنهم حاولوا على مدار عام من خلال التواصل مع استشاريين ومستثمرين لإصلاح وضع الشركة، ولكن لم يجدوا مستثمرا لديه اهتمام للقيام بالتطوير. 

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