بعد جلسة البرلمان.. وزير قطاع الأعمال: لم أغير رأيي في تصفية الحديد والصلب

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن كل من يتحدث عن تصفية شركة الحديد والصلب يكون متأثرا بالناحية العاطفية، مشيرا إلى أنه لم يسمع كلمة واحدة مالية علمية اقتصادية عن التعامل مع وضع الشركة تجعله يتراجع عن رأيه بعد جلسته في البرلمان.





وأشار "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه شرح أمام البرلمان رؤية الوزارة في تطوير الشركات، منوها ليست كل الشركات قابلة للتطوير، حيث هناك دراسات تجرى لمعرفة هل يمكن اصلاح وضع الشركات والمصانع المتعثرة.



