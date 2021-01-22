فالنسيا ينجو من الخسارة أمام أوساسونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:00 ص
فالنسيا
فالنسيا
وكالات
تعادل نادي فالنسيا بصعوبة بالغة مع أوساسونا بهدف لمثله في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر بالدوري الإسباني.

وظل فالنسيا، الذي حقق انتصاراً وحيداً في مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة، في المركز الرابع عشر بترتيب البطولة برصيد 20 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، ظل أوساسونا، الذي عجز عن حصد أي فوز في البطولة منذ أكتوبر الماضي، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة.

بادر أوساسونا بالتسجيل عبر لاعبه الأرجنتيني جوناثان كاييري في الدقيقة 42، لكن فالنسيا أدرك التعادل عقب تسجيل أوناي غارسيا لاعب الضيوف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

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