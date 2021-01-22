نيشان يكشف عن هويته في الحلقة السابعة من برنامج the masked singer - انت مين ؟





سبعة مشاهير استمروا في المنافسة على تقديم لوحات استعراضية وغنائية مميزة، ضمن مرحلة "صد الهجوم"، في الحلقة السابعة من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer -إنت مين؟" على "MBC مصر".وقد حاول المحققون النجوم الأربعة سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي كشف هويات المشاهير، فأصابوا حيناً في التحليل والتدقيق ولم يوفقوا في تخمين هوية من وراء الأقنعة أحياناُ أخرى، قبل أن تكشف الإعلامي نيشان القناع عن وجه إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين.وفي نهاية الحلقة، كشف الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عن هويته الذي كان متنكرًا بشخصية الصقر، بعد حصوله على أقل نسبة تصويت. وعلق بالقول "أن ميزة هذا البرنامج أن القناع فيه مطلوب للتنكر وإخفاء الشخصية، بينما نحن في الحياة نعتبره جزءًا من حياتنا ونطل كل يوم بقناع مختلف"، لافتًا إلى "أنني استمعت جدًا بالتجربة".وقد حرص المحققون على تصويب خياراتهم والربط بين ملفات الأدلة في الحلقات السابقة، وبين تلك التي اعتُمدت في هذه الحلقة.والجدير ذكره أن 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".