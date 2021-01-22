نيشان يكشف عن هويته في الحلقة السابعة من برنامج the masked singer - انت مين ؟

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

سبعة مشاهير استمروا في المنافسة على تقديم لوحات استعراضية وغنائية مميزة، ضمن مرحلة "صد الهجوم"، في الحلقة السابعة من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer -إنت مين؟" على "MBC مصر".

وقد حاول المحققون النجوم الأربعة سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي كشف هويات المشاهير، فأصابوا حيناً في التحليل والتدقيق ولم يوفقوا في تخمين هوية من وراء الأقنعة أحياناُ أخرى، قبل أن تكشف الإعلامي نيشان القناع عن وجه إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين.

وفي نهاية الحلقة، كشف الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عن هويته الذي كان متنكرًا بشخصية الصقر، بعد حصوله على أقل نسبة تصويت. وعلق بالقول "أن ميزة هذا البرنامج أن القناع فيه مطلوب للتنكر وإخفاء الشخصية، بينما نحن في الحياة نعتبره جزءًا من حياتنا ونطل كل يوم بقناع مختلف"، لافتًا إلى "أنني استمعت جدًا بالتجربة".

وقد حرص المحققون على تصويب خياراتهم والربط بين ملفات الأدلة في الحلقات السابقة، وبين تلك التي اعتُمدت في هذه الحلقة.

والجدير ذكره أن 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".

أخبار تهمك

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأمل يعود إلى برشلونة من أجل ضم نجم الكالتشيو

منذ 41 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

"جريمة".. تامر أمين يقدم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

متعب يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي

منذ ساعتين

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

11:00 م

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:33 ص

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

11:34 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»