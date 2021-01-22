محافظ البحر الأحمر يعلن انتهاء المرحلة الأولى لتطوير الشاطئ العام

بدأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس، سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، بمناسبة الإحتفال بالعيد القومي الـ51 للمحافظة، الذي يوافق 22 يناير من كل عام، ويواصل المحافظ إفتتاح وتفقد العديد من المشروعات في مختلف مدن المحافظة.





تفقد المحافظ، في جولة ميدانية ليلية، مساء الخميس، أعمال المرحلة الأولى لتطوير شاطئ 4، معلنًا الإنتهاء من تنفيذها وذلك تأكيدًا لتعهده برفع كفاءة وتطوير الشاطئ العام، ليكون متنفسًا للأهالي، حيث شملت أعمال التطوير، عمل برجولات، وأرضيات وأماكن لجلوس المارة للاستمتاع بمشاهدة جمال وطبيعة البحر الأحمر، كما تفقد ممشى شاطئ 4، بطول 800 متر، وتم زيادة عرض الرصيف إلى 4 أمتار ليستوعب أكبر عدد من الجمهور والمارة مع عمل برجولات لجلوس المواطنين والاستماع بجمال البحر.





بعدها افتتح محافظ البحر الأحمر، قاعة أفراح داخل النادي الاجتماعي بالغردقة، تسع 400 فرد، وهي متعددة الأغراض، حيث تصلح للمؤتمرات والأفراح، وتبلغ مساحتها نحو 600 متر تقريبًا، تم إنشائها لتتناسب مع الواجهة الحضارية والسياحية للمحافظة، ولخدمة أهالى المدينة، حيث ستكون رسوم إقامة الأفراح فيها بأسعار رمزية لخدمة الأهالى، وذلك عندما يتم السماح بإقامة الإحتفالات والأفراح لأنها معلقة حاليًا بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة لما لمسه من مجهود كبير للانتهاء من المرحلة الأولى من الشاطئ العام، الذي يعد متنفسًا رئيسيًا للأهالي، ليكون على مستوى راقي يليق بأبناء المحافظة، لافتًا إلى أنه لا يُعقل أن يأتي ضيوف من جميع المحافظات وسياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بمدينة الغردقة وشواطئها، ولا يستمتع بها أبنائها، لعدم وجود شاطئ عام يليق بهم، مؤكدًا أنه منذ توليه منصبه يولي إهتمامًا بالغًا بأبناء المحافظة، ويسخر كل جهوده لخدمتهم، فعلى قدر اهتمامه بالملفات الخدمية للمواطنين، فإنه لم يغفل أيضًا الجوانب الترفيهية المتمثلة في أبسط حقوقهم بوجود شاطئ عام يليق بهم، وأن تكون رسوم دخوله بأسعار رمزية لأبناء المحافظة، وحرص على افتتاح قاعة أفراح بالنادي الاجتماعي لخدمة الأهالي.



