عاجل- إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:56 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن إصابة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر بفيروس كورونا.

وقال قمصان في تصريحات عبر برنامج ملعب أون تايم إن المسحة الطبية التي أجراها أكرم توفيق في الساعات الماضية جاءت إيجابية.

وأضاف بأن اللاعب يخضع حاليا للعزل الطبي للتعافي من الإصابة ونأمل في تعافيه سريعا لحاجة الفريق إلى خدماته.

 أما بخصوص المغربي بدر بانون فأوشح ننتظر فحوصات فيروس كورونا لبدر بانون بعد استبعاده من مباراة اليوم أمام المقاولون العرب.

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رياضة الاهلي اصابة اكرم توفيق

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