هل مازالت اللقاحات فعالة بعد تحورات الفيروس؟.. الصحة العالمية تجيب

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن كل تحورات فيروس كورونا التي تم تسجيلها ثبت أنها تستجيب للقاحات بشكل طبيعي، حيث أنها تحورات بسيطة قد تساهم في سرعة انتشار المرض.





وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن فاعلية اللقاح تظهر بعد أسبوعين من الحصول عليه، متوقعا أن يظهر تأثيره خلال الأسابيع القادمة بالدول التي تم تطعيم شعبها، منوها بأن السعودية هى صاحبة أعلى معدل في التطعيم مقارنة بعدد سكانها، ولكن لم تصل إلى 100%.



