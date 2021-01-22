أضرار استخدام الكمامة لساعات طويلة ومتى يجب تغييرها؟.. استشاري يجيب (فيديو)
الجمعة 22/يناير/2021 - 06:01 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الأمراض المعدية بقصر العيني، إن استخدام الكمامة الطبية يجوز حتى 6 ساعات، وبعد ذلك يجب التخلص منها، وفي حال استخدامها فترة أطول، فهذا قد يزيد من معدل الإصابة بفيروس كورونا، معقبة:"قلة استخدامها أفضل".
ولفت "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الكمامات التي يتم أعدادها في المنازل جيدة جدًا، ولكن هناك ضرورة لتعقيمها سواء بالكحول أو غسلها بالماء والصابون، مشيرًا إلى أن الكمامة.
وأشار أستاذ الأمراض المعدية بقصر العيني، إلى أن ارتداء كمامتين فوق بعض يوفر حماية أكبر من ارتداء كمامة واحدة، ولكن هذا يقلل من استنشاق الاوكسيجين، معقبًا: "الأفضل ارتداء كمامة والواقي البلاستيك".
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