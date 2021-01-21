شاهد.. أرنولد شوارزينجر يتلقى لقاح كورونا داخل سيارته امام أحد مراكز لوس انجلوس





وفى سياق آخر رصد موقع "ديلي ميل" النجم أرنولد شوارزنيجر أثناء تواجده بشوارع لوس أنجلوس في إحدى جولاته المنتظمة بالدراجة، وكان حاكم كاليفورنيا السابق البالغ من العمر 73 عامًا يتنقل على دراجته الكهربائية التي تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار، وارتدى أرنولد ملابس رياضية والتي تضمنت سترة منفوخة خضراء فاتحة.

يحرص النجم العالمي ارنولد شوارزينجر، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.وشارك ارنولدشوارزينجر متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو له أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حالياً.وظهر ارنولد شوارزنيجر وهو يتلقي اللقاح داخل سيارته في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وعلق على الفيديو وكتب : "وكان اليوم جيدا، إذا كنت مؤهلًا، افعل مثلى، واشترك للحصول على لقاحك، تعال إذا كنت تريد أن تعيش".