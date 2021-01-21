شاهد.. أرنولد شوارزينجر يتلقى لقاح كورونا داخل سيارته امام أحد مراكز لوس انجلوس

الخميس 21/يناير/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحرص النجم العالمي ارنولد شوارزينجر، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.


وشارك ارنولدشوارزينجر متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات  انستجرام، فيديو له أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حالياً.


وظهر ارنولد شوارزنيجر وهو يتلقي اللقاح داخل سيارته في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وعلق على الفيديو وكتب : "وكان اليوم جيدا، إذا كنت مؤهلًا، افعل مثلى، واشترك للحصول على لقاحك، تعال إذا كنت تريد أن تعيش".


وفى سياق آخر رصد موقع "ديلي ميل" النجم أرنولد شوارزنيجر أثناء تواجده بشوارع لوس أنجلوس في إحدى جولاته المنتظمة بالدراجة، وكان حاكم كاليفورنيا السابق البالغ من العمر 73 عامًا يتنقل على دراجته الكهربائية التي تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار، وارتدى أرنولد ملابس رياضية والتي تضمنت سترة منفوخة خضراء فاتحة.

أخبار تهمك

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ 18 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

"جريمة".. تامر أمين يقدم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ 40 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 7 ساعات

تداعيات توديع ريال مدريد لكأس إسبانيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

متعب يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

11:00 م

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

11:34 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»