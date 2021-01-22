طارق الخولي: البرلمان الجديد يعمل على تعظيم دوره الرقابي (فيديو)

قال النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان الماضي كان يعتمد على التشريع بشكل رئيسي، خاصة انه جاء بعد وضع دستور جديد.





وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن البرلمان الجديد يعمل على تعظيم دوره الرقابي، من خلال استدعاء رئيس الوزراء والوزراء للاستماع إلى بيانتهم حول الرؤى المستقبلية، وبعض الجلسات شهدت جدل كبير، وهذه ظاهرة صحية جدًا تؤدي الى استجلاء الكثير من الحقائق، وتساهم في الارتقاء بالعمل الحكومي بشكل عام.



